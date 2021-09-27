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Son dakika 3. sayfa: Balıkçı kulübesindeki silahla yaralamaya tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Balıkçı kulübesindeki silahla yaralamaya tutuklama

Son dakika haberine göre Samsun'da balıkçı kulübesinde pompalı tüfekle bir kişinin yaralanması olayının şüphelisi tutuklandı.

ÇİFTLİK, NİĞDE (İHA) - Samsun'da balıkçı kulübesinde pompalı tüfekle bir kişinin yaralanması olayının şüphelisi tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde önceki gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait balıkçı kulübesinde kalan 3 çocuk babası 56 yaşındaki V.K., B.Ş. tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Kafasından vurulan V.K., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli B.Ş.(52) daha sonra polise teslim oldu. B.Ş., V.K. ile barda karşılaştıklarını, burada kendisine küfür ettiğini, ardından balıkçı kulübesi yanında karşılaşınca yine küfür edip saldırdığını, tüfekle havaya ateş açtığını ve vurma niyetinde olmadığını söyledi. Polisteki sorgusu tamamlanan zanlı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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