Son dakika 3. sayfa: Bal üreticisi arı sokması sonucu hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre Bayburt'ta bal üreticisi yaylada arı sokması sonucu hayatını kaybetti.
11.08.2020 10:17 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:07
Bayburt'ta bal üreticisi yaylada arı sokması sonucu hayatını kaybetti.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Mezre Yaylasında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kovanları bulunan bal üreticisi İlyas Pistil (46) arı sokması sonucu rahatsızlandı. Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlyas Pistil tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Pistil'in cenazesinin bugün ikindi namazı sonrasında toprağa verileceği belirtildi. - BAYBURT
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Kaynak: İHA