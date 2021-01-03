Son dakika haberi | Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
03.01.2021 09:20 | Son Güncelleme: 03.01.2021 09:26
Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesindeki mağarada 5 teröristin silah ve mühimmatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesindeki mağarada 5 teröristin silah ve mühimmatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"2021'de kahramanlarımız, Gabar Dağı'ndan ilk haberi verdi. İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist, kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi. Allah evlatlarımızı muhafaza etsin."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici