Son dakika 3. sayfa: Bakan Ersoy yangın bölgesinde çalışmaları takip etti
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Son dakika 3. sayfa: Bakan Ersoy yangın bölgesinde çalışmaları takip etti

Son dakika 3. sayfa: Bakan Ersoy yangın bölgesinde çalışmaları takip etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bodrum Mazı Mahallesi'nde etkili olan yangın bazı evlere zarar verirken, kimi vatandaşlar ise bot ve teknelerle güvenli bölgelere çıkarıldı. Bölgede ekiplerin yangın söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yangın bölgesine gelerek yapılan söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da bulunduğu ziyarette, Bakan Ersoy vatandaşlarla görüşerek, yangın nedeniyle oluşabilecek zararların en kısa sürede karşılanacağını ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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