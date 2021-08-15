Bakan Akar: "Mevcut olan hudut taburlarımız, komando taburlarımız, keşif bölüklerimizle birlikte hudut karakollarımıza, üs bölgelerimize ilave...
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Bakan Akar: "Mevcut olan hudut taburlarımız, komando taburlarımız, keşif bölüklerimizle birlikte hudut karakollarımıza, üs bölgelerimize ilave...

Bakan Akar: 'Mevcut olan hudut taburlarımız, komando taburlarımız, keşif bölüklerimizle birlikte hudut karakollarımıza, üs bölgelerimize ilave...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bakan Akar: "Mevcut olan hudut taburlarımız, komando taburlarımız, keşif bölüklerimizle birlikte hudut karakollarımıza, üs bölgelerimize ilave takviyeler yapıldı"

Bakan Akar: "Mevcut olan hudut taburlarımız, komando taburlarımız, keşif bölüklerimizle birlikte hudut karakollarımıza, üs bölgelerimize ilave takviyeler yapıldı" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bakan Akar: "Mevcut olan hudut taburlarımız, komando taburlarımız, keşif bölüklerimizle birlikte hudut karakollarımıza, üs bölgelerimize ilave... - Haberler
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