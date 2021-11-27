Bağcılar'da 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın - Haberler
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Bağcılar'da 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağcılar'da 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın Bağcılar'da 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın

İSTANBUL - Bağcılar'da 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 23.00'de Bağcılar Çınar Mahallesi 773 Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilge göre, 5 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar panikleri kendilerini dışarıya atarak, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bağcılar'da 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Bağcılar'da 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Bağcılar'da 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın

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