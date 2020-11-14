Son dakika haberleri: Bafra'da silahla saldırı: 1 yaralı
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Son dakika haberleri: Bafra'da silahla saldırı: 1 yaralı

14.11.2020 23:53 | Son Güncelleme: 15.11.2020 00:15

Edinilen son dakika haberine göre Bafra'da silahla saldırı: 1 yaralı Samsun'un Bafra ilçesinde iki taraf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Bafra'da silahla saldırı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde iki taraf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişi silahla yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D.E.(29), ile S.P ve H.P. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada E.D.E. baldırına gelen kurşunla yaralandı. Yaralı şahıs özel bir otomobille Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüpheli S.P. ve H.P'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu. Kurşunların biri 4 katlı binanın 3 kat penceresine isabet etti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Son dakika haberleri: Bafra'da silahla saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Bafra'da silahla saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Bafra'da silahla saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Bafra'da silahla saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Bafra'da silahla saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Bafra'da silahla saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Bafra'da silahla saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Bafra'da silahla saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Bafra'da silahla saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Bafra'da silahla saldırı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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