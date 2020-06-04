Son dakika 3. sayfa: Bafra'da 72 kişiye 181 bin 140 TL para cezası Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'un Bafra ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 72 kişiye 181 bin 140 TL para cezası uygulandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 72 kişiye 181 bin 140 TL para cezası uygulandı. 19-31 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymamaktan toplamda 58 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre toplamda 155 bin 748 TL, 1 şahsa kapalı iş yerini açmaktan 789 TL, 4 şahsa sosyal mesafeye aykırı hareket etmekten toplamda 3 bin 156 TL, 9 şahsa 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymamaktan 21 bin 447 TL para cezası yazıldı. Yasağa aykırı hareket eden toplam 72 kişiye 181 bin 140 TL para cezası uygulandı. - SAMSUN Kaynak: İHA