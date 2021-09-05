Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: Biri çocuk, 3 yaralı
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Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: Biri çocuk, 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: Biri çocuk, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk, 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ovaeymir Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine doğru seyir halinde olan M.E. yönetimindeki 09 AAP 630 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisi ile M.E. ve araçta yolcu konumunda bulunan eşi B.E. ile 2 yaşındaki çocukları M.E. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: Biri çocuk, 3 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: Biri çocuk, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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