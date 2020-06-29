Son dakika 3. sayfa: Asker eğlencesi için tüneli kapattılar
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Son dakika 3. sayfa: Asker eğlencesi için tüneli kapattılar

Son dakika habere göre Asker eğlencesi için tüneli kapattılar Tünelde sosyal mesafeyi hiçe saydılar, oyun oynadılar Akşam saatlerinde asker uğurlamak için bir araya gelen vatandaşlar Kağıthane Tünelinde otomobilleri ile yolu kapatarak oyun oynadı.

29.06.2020 22:10 | Son Güncelleme: 29.06.2020 22:41

Asker eğlencesi için tüneli kapattılar

Tünelde sosyal mesafeyi hiçe saydılar, oyun oynadılar

İSTANBUL - Akşam saatlerinde asker uğurlamak için bir araya gelen vatandaşlar Kağıthane Tünelinde otomobilleri ile yolu kapatarak oyun oynadı. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar görüntülendiklerini anlayınca kaçmaya başladı. Asker uğurlaması için bir araya gelen otomobilli vatandaşlar Kağıthane Tünelini kapatıp oyun oynadı. Tünelin kapalı kalmasından dolayı trafik oluştu. Korona virüs önlemi olarak alınan sosyal mesafe kuralıda bir araya gelenler tarafından unutuldu.

"Görüntülendiklerini anlayınca kaçtılar"

Tünel içinde oynadıkları esnada kendilerinin görüntülendiklerini fark eden vatandaşlar arabalarına koştular. Daha sonrada otomobillerine binip konvoy halinde tünelden ayrıldılar.

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Son dakika 3. sayfa: Asker eğlencesi için tüneli kapattılar

Kaynak: İHA

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