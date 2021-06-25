Son dakika 3. sayfa: Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
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Son dakika 3. sayfa: Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Sivas'ta 8 katlı bir bina inşaatının 5. katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Sivas'ta 8 katlı bir bina inşaatının 5. katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, kent merkezi Eğriköprü Mahallesinde meydana geldi. Afganistan uyruklu F.A.H.(44) 8 katlı bir bina inşaatının 5. katından dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. F.S.H.'nın düştüğünü gören çalışma arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan F.S.H. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı işçi kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Son dakika 3. sayfa: Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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