Son dakika haberi | Artvin'deki yangında 1 çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Artvin'deki yangında 1 çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Artvin'deki yangında 1 çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki bir çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki bir çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yusufeli Merkez Mahallesi Sarıgöl Caddesi Yurdagül Apartmanı'nda bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay anında binanın etrafında bulunan baba Muhammet Sucu eve girerek dumanlar arasından 3 yaşındaki oğlu Nurtekin Sucu'yu çıkararak ambulansa teslim etti. Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaşındaki Nurtekin Sucu buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Emin Bülbül/İHA)

Son dakika haberi | Artvin'deki yangında 1 çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Artvin'deki yangında 1 çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Artvin'deki yangında 1 çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Artvin'deki yangında 1 çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Artvin'deki yangında 1 çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Artvin'deki yangında 1 çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika 3. sayfa: Yangında ev kullanılamaz hale geldi, evde bulunan Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı
Son dakika 3. sayfa: Yangında ev kullanılamaz hale geldi, evde bulunan Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı
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