Son dakika 3. sayfa: Artvin'de jandarmadan operasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Artvin'de jandarmadan operasyon

Son dakika 3. sayfa: Artvin'de jandarmadan operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Artvin İl Jandarma komutanlığı tarafından bir şahıssa ait ikamette yapılan baskında çok sayıda suç aleti ele geçirilerek şahsın telefon ve bilgisayarlarına el konuldu.

Artvin İl Jandarma komutanlığı tarafından bir şahıssa ait ikamette yapılan baskında çok sayıda suç aleti ele geçirilerek şahsın telefon ve bilgisayarlarına el konuldu.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında merkeze bağlı Kalburlu köyünde ikamet eden Y.Ç. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda soruşturma ile ilgili olduğu değerlendirilen 1 adet cep telefonu, 2 adet bilgisayar kasası, 1 adet ruhsatız tabanca ve bu tabancaya ait 23 adet 9 milimetre çapında fişek, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet silah gövdesi, 55 adet 7,62 milimetre çapında, 17 adet 8,57 milimetre çapında fişek ve fişek dolumun da kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi.

Aramada ele geçirilen malzemelerin tamamına el konulurken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bekçilik yapan amca yeğen kaldıkları konteynerde hareketsiz olarak bulundu: 1 ölü
Bekçilik yapan amca yeğen kaldıkları konteynerde hareketsiz olarak bulundu: 1 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Tanju Özcan Yaşar Güler Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Haluk Levent Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Marcao Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika 3. sayfa: Artvin'de jandarmadan operasyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 14:52:58. #1.14#

title