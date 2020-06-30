Son dakika 3. sayfa: Arpa ekili tarlada yangın çıktı...45 dönüm alan zarar gördü

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Arpa ekili tarlada yangın çıktı...45 dönüm alan zarar gördü

UŞAK - Uşak'ta arpa ekili tarlada başlayan ve ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangında toplamda 45 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde Köprübaşı Köyü Sarılar Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgilere göre Zekeriya Emet'e ait arpa ekili tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek genç ağaçlandırma sahasına sıçradı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz, 1 kepçe, 1 dozer ile karadan, 1 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale edildi. Çevre illerden de ekiplerin sevk edildiği yangın, ekiplerin çalışması sonucu 1 saatte kontrol altına alındı.

Öte yandan 45 dönüm alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürerken, ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İHA