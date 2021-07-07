Son dakika 3. sayfa: Arnavutköy'de makas atarak ilerleyen otomobil kamerada
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Son dakika 3. sayfa: Arnavutköy'de makas atarak ilerleyen otomobil kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Arnavutköy'de makas atarak ilerleyen otomobil kamerada Arnavutköy'de yoğun trafik arasında makas atarak ilerleyen otomobil cep telefonu kamerasına yansıdı.

- Arnavutköy'de makas atarak ilerleyen otomobil kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de yoğun trafik arasında makas atarak ilerleyen otomobil cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi - Arnavutköy yolunda dün akşam saatlerinde yoğun trafikten kaçmak isteyen bir otomobil sürücüsü makas atarak ilerlemeye başladı. Hem kendini hem de çevredeki sürücüleri tehlikeye sokan otomobil sürücüsünün o anları başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

(BT- MB-HK-

Son dakika 3. sayfa: Arnavutköy'de makas atarak ilerleyen otomobil kamerada
Son dakika 3. sayfa: Arnavutköy'de makas atarak ilerleyen otomobil kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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