Son dakika 3. sayfa: Arnavutköy'de makas atarak ilerleyen otomobil kamerada

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Arnavutköy'de makas atarak ilerleyen otomobil kamerada Arnavutköy'de yoğun trafik arasında makas atarak ilerleyen otomobil cep telefonu kamerasına yansıdı.

- Arnavutköy'de makas atarak ilerleyen otomobil kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de yoğun trafik arasında makas atarak ilerleyen otomobil cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi - Arnavutköy yolunda dün akşam saatlerinde yoğun trafikten kaçmak isteyen bir otomobil sürücüsü makas atarak ilerlemeye başladı. Hem kendini hem de çevredeki sürücüleri tehlikeye sokan otomobil sürücüsünün o anları başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

(BT- MB-HK-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak