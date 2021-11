Son dakika 3. sayfa: Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada

Arnavutköy'de şüphe üzerine durdurmak istenen kamyonet sürücüsü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kilometrelerce süren kovalamaca sonunda kamyonetten inip kaçmaya devam eden şahıs, ayağından vurularak durduruldu. Şoförün ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, film sahnelerini aratmayan kovalamaca kameraya yansıdı.

Polislerin bir noktada sıkıştırdığı kamyonet sürücüsü, bir memuru kaldırıma sıkıştırarak kaçmaya devam etti. İkinci kez yaşanan kovalamaca da polis kamyonetin lastiklerine ateş açarak aracı durdurdu. Kamyonet şoförünün de ayağından vurulduğu film sahnelerini aratmayan kovalamaca, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu için polisten kaçtığı öğrenildi. Ayağından vurulan sürücü E.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hastanedeki işlemlerinin ardından adliyeye götürüleceği öğrenildi.

Polisin kamyonet sürücüsü ile yaşadığı kovalamaca ve sürücünün yakalandığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla an be an görüntülendi. - İSTANBUL

