Son dakika 3. sayfa: Arnavutköy'de feci kaza kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Arnavutköy'de feci kaza kamerada

Son dakika 3. sayfa: Arnavutköy'de feci kaza kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul Arnavutköy'de cadde üzerinden ara sokağa dönmeye çalışan hafif ticari araca, otomobil çarptı.

İstanbul Arnavutköy'de cadde üzerinden ara sokağa dönmeye çalışan hafif ticari araca, otomobil çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza anı kameralar yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen hafif ticari araç ara sokağa dönmek istedi. Dönüşünü almaya çalışan araca, hızla gelen otomobil çarptı. Şans eseri ölen yada yaralanın olmadığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde dönmeye çalışan hafif ticari araca hızla gelen otomobilin çarptığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Film gibi olay! Uykusundan uyandığında aracının üzerinde başka bir otomobil gördü
Film gibi olay! Uykusundan uyandığında aracının üzerinde başka bir otomobil gördü
Arkadaşının uyarısına rağmen üst geçidi kullanmayan hemşireye otomobil çarptı! O anlar kamerada
Arkadaşının uyarısına rağmen üst geçidi kullanmayan hemşireye otomobil çarptı! O anlar kamerada
Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan arkadaşlar kazada can verdi! Ölmeseydi 20 gün sonra evlenecekti
Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan arkadaşlar kazada can verdi! Ölmeseydi 20 gün sonra evlenecekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Seray Kaya Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Ali Koç Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika 3. sayfa: Arnavutköy'de feci kaza kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 08:48:04. #1.15#

title