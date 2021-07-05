Son dakika 3. sayfa: Arnavutköy'de feci kaza kamerada
Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul Arnavutköy'de cadde üzerinden ara sokağa dönmeye çalışan hafif ticari araca, otomobil çarptı.
İstanbul Arnavutköy'de cadde üzerinden ara sokağa dönmeye çalışan hafif ticari araca, otomobil çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza anı kameralar yansıdı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen hafif ticari araç ara sokağa dönmek istedi. Dönüşünü almaya çalışan araca, hızla gelen otomobil çarptı. Şans eseri ölen yada yaralanın olmadığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde dönmeye çalışan hafif ticari araca hızla gelen otomobilin çarptığı görülüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı