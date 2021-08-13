Son dakika 3. sayfa: Ardahan'da terör örgütü operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Son dakika 3. sayfa: Ardahan'da terör örgütü operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika 3. sayfa: Ardahan'da terör örgütü operasyonunda 1 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ardahan'da terör örgütüne yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Ardahan'da terör örgütüne yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ardahan İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; 20.06.2020 tarihinde Göle ilçesi Çalıdere köyüne erzak temin etmek maksadıyla gelen BTÖ mensuplarına 4 şüpheli şahsın erzak yardımında bulundukları tespit edildi.

Ekipler, 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik Ardahan'daki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda O.Ö., F.C., B.C. ve E.C.Ö. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklanarak cezaevine konuldu. 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ARDAHAN

Son dakika 3. sayfa: Ardahan'da terör örgütü operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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