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Son dakika 3. sayfa: Aranan şahıs, Jandarma ve MİT operasyonuyla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Aranan şahıs, Jandarma ve MİT operasyonuyla yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Şırnak İl Jandarma komutanlığı ile MİT Başkanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda terör örgütüne üye olma suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan şahıs, saklandığı evde yakalandı.

Şırnak İl Jandarma komutanlığı ile MİT Başkanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda terör örgütüne üye olma suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan şahıs, saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak İI Jandarma ve Şırnak MİT Başkanlığı koordinesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; devletin birliğini, ülke bütünlüğünü bozma ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan N.A. saklandığı ev tespit edildi. 14 Eylül 2021 tarihinde saat 06.00 sıralarında TEM Şube Müdürlüğü ve JÖH Tabur Komutanlığı unsurlarınca yapılan operasyonla, N.A. saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın saklandığı evde yapılan aramada ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu. Şahsın adli işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK

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