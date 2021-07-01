Son dakika 3. sayfa: Araçta çıkan yangın makilik alanı ve mezarlıkları küle çevirdi
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Son dakika 3. sayfa: Araçta çıkan yangın makilik alanı ve mezarlıkları küle çevirdi

Son dakika 3. sayfa: Araçta çıkan yangın makilik alanı ve mezarlıkları küle çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'da otomobilde çıkan yangın hem aracı hem de makilik alanda bulunan ağaçları küle çevirdi.

Antalya'da otomobilde çıkan yangın hem aracı hem de makilik alanda bulunan ağaçları küle çevirdi. Geniş bir alana yayılan yangında çevrede bulunan mezarlıklar da yandı.

Yangın, Serik ilçesine bağlı Bucakköy Mahallesi Kuşçalı mevkiinde öğle saatlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre Hasan Potur isimli vatandaş, tarlasında bulunan ürünlerini kontrol ettikten sonra otomobiliyle seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple aracı alev aldı. Sürücü Potur, kendi imkanlarıyla araçtan kurtulmayı başardı. Daha sonra yangın makilik alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine orman işletme ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler büyük çaba sarf etti. Yangın sonrası, bir araç ile zeytin ağaçlarının da aralarında bulunduğu ağaçlar zarar görürken çevrede bulunan Kuşçalı mezarlığındaki bazı mezarlıklar yandı. - ANTALYA

Son dakika 3. sayfa: Araçta çıkan yangın makilik alanı ve mezarlıkları küle çevirdi
Son dakika 3. sayfa: Araçta çıkan yangın makilik alanı ve mezarlıkları küle çevirdi
Son dakika 3. sayfa: Araçta çıkan yangın makilik alanı ve mezarlıkları küle çevirdi
Son dakika 3. sayfa: Araçta çıkan yangın makilik alanı ve mezarlıkları küle çevirdi
Son dakika 3. sayfa: Araçta çıkan yangın makilik alanı ve mezarlıkları küle çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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