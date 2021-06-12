Son dakika 3. sayfa: Araç durmadan inmek isteyen kadın yolcu düşerek hastanelik oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Araç durmadan inmek isteyen kadın yolcu düşerek hastanelik oldu

Son dakika 3. sayfa: Araç durmadan inmek isteyen kadın yolcu düşerek hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hareket halindeki yolcu minibüsünden inmeye çalışan kadın, düşerek yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hareket halindeki yolcu minibüsünden inmeye çalışan kadın, düşerek yaralandı.

Olay, Akyazı ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Yağcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. isimli kadın, yolcu minibüsünden hareket halindeyken inmek istedi. Bu esnada dengesini kaybederek minibüsten düşen kadın yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı D.B., Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Son dakika 3. sayfa: Araç durmadan inmek isteyen kadın yolcu düşerek hastanelik oldu
Son dakika 3. sayfa: Araç durmadan inmek isteyen kadın yolcu düşerek hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Küçük kızın ifadesi Şiyar Kılıç davasının seyrini değiştirdi! Annesinin sevgilisi çivili sopayla öldüresiye dövmüş
Küçük kızın ifadesi Şiyar Kılıç davasının seyrini değiştirdi! Annesinin sevgilisi çivili sopayla öldüresiye dövmüş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Veysel Eroğlu Mehmet Özhaseki Memduh Büyükkılıç
Magazin Müge Anlı Metin Uca Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Şenol Güneş Yiğit Şardan Ergin Ataman Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika 3. sayfa: Araç durmadan inmek isteyen kadın yolcu düşerek hastanelik oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 17:11:28. #1.16#

title