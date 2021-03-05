Son dakika 3. sayfa: Apartmanda çıkan yangında dumanlar binayı sardı, altında bulunan kafedeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika 3. sayfa: Apartmanda çıkan yangında dumanlar binayı sardı, altında bulunan kafedeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

05.03.2021 21:00 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:04

Son dakika gelişmesine göre Apartmanda çıkan yangında dumanlar binayı sardı, altında bulunan kafedeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında dumanlar binayı sararken, alt katta bulunan kafe yanmaktan son anda kurtulurken, kafede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Apartmanda çıkan yangında dumanlar binayı sardı, altında bulunan kafedeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

BURSA - Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında dumanlar binayı sararken, alt katta bulunan kafe yanmaktan son anda kurtulurken, kafede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Yangının henüz çıkış sebebi belirlenemezken, binanın birinci katındaki alevler kısa sürede tüm daireye yayıldı. Yangın sonucu dumanlar bütün binayı kapladı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Son dakika 3. sayfa: Apartmanda çıkan yangında dumanlar binayı sardı, altında bulunan kafedeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Son dakika 3. sayfa: Apartmanda çıkan yangında dumanlar binayı sardı, altında bulunan kafedeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Özlem Zengin Meral Akşener Fahrettin Koca Necmettin Erbakan
Magazin Eda Ece Kenan Doğulu Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Caner Erkin Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Apartmanda çıkan yangında dumanlar binayı sardı, altında bulunan kafedeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 21:04:31. #1.16#
title