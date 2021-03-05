Son dakika 3. sayfa: Apartmanda çıkan yangında dumanlar binayı sardı, altında bulunan kafedeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

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Son dakika gelişmesine göre Apartmanda çıkan yangında dumanlar binayı sardı, altında bulunan kafedeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında dumanlar binayı sararken, alt katta bulunan kafe yanmaktan son anda kurtulurken, kafede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Apartmanda çıkan yangında dumanlar binayı sardı, altında bulunan kafedeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

BURSA - Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında dumanlar binayı sararken, alt katta bulunan kafe yanmaktan son anda kurtulurken, kafede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Yangının henüz çıkış sebebi belirlenemezken, binanın birinci katındaki alevler kısa sürede tüm daireye yayıldı. Yangın sonucu dumanlar bütün binayı kapladı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR