Son dakika 3. sayfa: Apartman dairesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Apartman dairesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Son dakika 3. sayfa: Apartman dairesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yanan dairede bulunan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Herhangi bir olumsuz duruma karşı da apartmanın elektrikleri kesildi. Yangın, ekiplerin çalışmalarının ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen kimse olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika 3. sayfa: Apartman dairesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika 3. sayfa: Apartman dairesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika 3. sayfa: Apartman dairesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika 3. sayfa: Apartman dairesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika 3. sayfa: Apartman dairesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika 3. sayfa: Apartman dairesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika 3. sayfa: Apartman dairesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika 3. sayfa: Apartman dairesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika 3. sayfa: Apartman dairesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

8 yaşındaki evladını acımasızca döven anne, tahliye olunca kızının ayağına sarılıp af diledi
8 yaşındaki evladını acımasızca döven anne, tahliye olunca kızının ayağına sarılıp af diledi
Fotoğraf aşkına çıktığı trenin üzerinde akıma kapılan 14 yaşındaki genç, yaşam mücadelesi veriyor
Fotoğraf aşkına çıktığı trenin üzerinde akıma kapılan 14 yaşındaki genç, yaşam mücadelesi veriyor
Sağır ve dilsiz oğlunu öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi
Sağır ve dilsiz oğlunu öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Muharrem İnce Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Aslı Bekiroğlu Seren Serengil
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Nihat Özdemir Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika 3. sayfa: Apartman dairesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 19:25:08. #1.15#

title