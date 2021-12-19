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Antalya'da kar yağışı nedeni ile yolda mahsur kalan vatandaşları Jandarma kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da kar yağışı nedeni ile yolda mahsur kalan vatandaşları Jandarma kurtardı Antalya-Konya yolunda yoğun kar yağışı nedeni ile yolda kalan vatandaşların yardımına Jandarma ekipleri koştu.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da kar yağışı nedeni ile yolda mahsur kalan vatandaşları Jandarma kurtardı

ANTALYA - Antalya-Konya yolunda yoğun kar yağışı nedeni ile yolda kalan vatandaşların yardımına Jandarma ekipleri koştu. Mağdur olan vatandaşlara çorba ikramı yapan ekipler, yolda kalan araçlara da zincir taktı.

Antalya'nın Akseki ilçesi ve Antalya-Konya yolu Alacabel mevkiinde 18 Aralık Cumartesi günü gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yolda kalan vatandaşların imdadına Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik timleri yetişti.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlara Akseki İlçe Jandarma Komutanlığınca hazırlanan sıcak çorba ve yiyecekler ikram edildi. Olumsuz hava koşullarının neden olduğu trafik kazalarını önlemek amacıyla Jandarma ekipleri arazi tipi araçlarla devriye gezerek yolda mahsur kalan vatandaşların araçlarına zincir taktı, kara saplanan araçları kurtardı.

Antalya'da kar yağışı nedeni ile yolda mahsur kalan vatandaşları Jandarma kurtardı

Antalya'da kar yağışı nedeni ile yolda mahsur kalan vatandaşları Jandarma kurtardı

Antalya'da kar yağışı nedeni ile yolda mahsur kalan vatandaşları Jandarma kurtardı

Antalya'da kar yağışı nedeni ile yolda mahsur kalan vatandaşları Jandarma kurtardı

Antalya'da kar yağışı nedeni ile yolda mahsur kalan vatandaşları Jandarma kurtardı

Antalya'da kar yağışı nedeni ile yolda mahsur kalan vatandaşları Jandarma kurtardı

Antalya'da kar yağışı nedeni ile yolda mahsur kalan vatandaşları Jandarma kurtardı

Antalya'da kar yağışı nedeni ile yolda mahsur kalan vatandaşları Jandarma kurtardı

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