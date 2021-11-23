Son dakika 3. sayfa: Antalya'da kaçak kazıya 3 gözaltı - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Antalya'da kaçak kazıya 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Antalya'da kaçak kazıya 3 gözaltı

Son dakika haberler... Antalya'nın Serik ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Serik ilçesi Hacıosmanlar Mahallesi Seken mevkiinde, ormanlık alan içerisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, JASAT timi ve Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Seken mevkiinde kaçak kazı yapan K.D. (31), S.D. (23) ve kadın E.U. (31) yapılan operasyonla gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında, jeneratör, kazma, balyoz, delici aletler, matkap ve benzin bidonları ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin kazdıkları ve indikleri alan cep telefonu kamerasına yansıdı.

14 adet kazı malzemesi ile birlikte suçüstü yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. - ANTALYA

Son dakika 3. sayfa: Antalya'da kaçak kazıya 3 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Antalya'da kaçak kazıya 3 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Antalya'da kaçak kazıya 3 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Antalya'da kaçak kazıya 3 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Antalya'da kaçak kazıya 3 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Antalya'da kaçak kazıya 3 gözaltı

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