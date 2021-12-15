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Son dakika 3. sayfa: Antalya'da kaçak içki operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Antalya'da kaçak içki operasyonu: 8 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Antalya'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşan yılbaşı öncesi denetimler sıklaştırıldı. Bu çalışmalar kapsamında düzenlenen bir operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

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