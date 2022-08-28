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Son Dakika | Antalya'da itfaiyeden bodrumda yaşayan 'Şişman köpek' operasyonu

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Son dakika habere göre Antalya'da itfaiyeden bodrumda yaşayan 'Şişman köpek' operasyonu 6 aydın bodrum katta beslediği köpeğinin kilosu 60'a ulaşınca çıkarmak için itfaiyeden yardım istedi Rottweiler cinsi köpek itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldıANTALYA Antalya'da, 6 ay önce bir işyerinin bodrum katında...

Antalya'da itfaiyeden bodrumda yaşayan 'Şişman köpek' operasyonu

6 aydın bodrum katta beslediği köpeğinin kilosu 60'a ulaşınca çıkarmak için itfaiyeden yardım istedi

Rottweiler cinsi köpek itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı

ANTALYA Antalya'da, 6 ay önce bir işyerinin bodrum katında yaşamaya başlayan ve orada beslenip ve rahatsızlığı sebebiyle de 60 kiloya ulaşan köpek, itfaiye yardımıyla çıkarılıp sahibine teslim edildi.

Olay, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5066 sokak üzerindeki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Özer Özer Körsülükoğlu Rottweiler cinsi köpeğinin bodrum katına düştüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekileri yönlendirildi. Verilen adrese gelen itfaiye ekibini karşılayan Körsülükoğlu, köpeğinin bodrum katına düştüğünü, yukarı çıkaramadığını belirtti. İşyerinin içerisindeki merdivenlerden bodrum kata inen itfaiye görevlileri, adeta dev gibi bir köpekle karşılaştı. Köpek itfaiye görevlileri ve köpek sahibi tarafından kucaklanarak merdivenlerden zemin kata çıkarıldı.

Köpeğinin 6 ay önce bodruma düştüğünü ve 6 aydır bodrum katta olduğunu, geçirdiği rahatsızlığın ardından kilo aldığını ve yukarı çıkaramadığını belirten Özer Körsülükoğlu, köpeğini Ankara'ya götüreceğini, yukarıya çıkaramayınca itfaiyeden yardım istediğini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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