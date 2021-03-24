Son dakika 3. sayfa: Annesinin acısına dayanamayıp mezarı başında intihar etti

Son dakika haberleri... Annesinin acısına dayanamayıp mezarı başında intihar etti Adana'da bir genç dün kalp krizinden hayatını kaybeden annesinin mezarı başına giderek yakınlarını arayıp "ben bu acıya dayanamıyorum, annemi çok seviyorum" diyerek tabancayla kafasına ateş edip intihar etti.

Annesinin acısına dayanamayıp mezarı başında intihar etti

Adana'da bir genç dün kalp krizinden hayatını kaybeden annesinin mezarı başında yakınlarını arayıp "Ben bu acıya dayanamıyorum, annemi çok seviyorum" diyerek tabancayla kafasına ateş edip intihar etti

ADANA - Adana'da bir genç dün kalp krizinden hayatını kaybeden annesinin mezarı başına giderek yakınlarını arayıp "ben bu acıya dayanamıyorum, annemi çok seviyorum" diyerek tabancayla kafasına ateş edip intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Felek Naz Yanku dün kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Anne Yanku, Karslılar Mezarlığı'nda dün toprağa verildi. Askerden yeni gelen oğlu 22 yaşındaki Mehmet Emin Yanku annesini çok sevdiği için bunalıma girdi. Dün annesinin ölümünden sonra intihar girişiminde bulunan genci yakınları vazgeçirdi. Bugün saat 10.30 sıralarında da annesinin mezarı başına giden genç cep telefonuyla yakınlarını arayıp, "Ben annemin mezarındayım. Bu acıya dayanamıyorum. Onu çok seviyorum" dedikten sonra tabancayla kafasına sıktı.

Tabanca sesini duyan yakınları hemen mezarlığa geldi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri gencin mezar başında öldüğünü tespit etti. Polis ise mezarın etrafını güvenlik şeridi ile kapatarak çalışma başlattı.

Gencin cep telefonu da annesinin mezarı üzerinde kaldı. Yanku'nun öldüğünü gören yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Mehmet Emin Yanku'nun babası Mithat Yanku mezarda oğlunun yanı başında "İki günde iki acı yaşadım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE