Son dakika 3. sayfa: Ankara valiliğinden Kürtçe müzik cinayeti iddialarını yalandı
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Son dakika 3. sayfa: Ankara valiliğinden Kürtçe müzik cinayeti iddialarını yalandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ankara Valiliği, Kürtçe müzik dinlediği iddiasıyla bir kişinin öldürüldüğü iddialarını yalandı.

Son dakika 3. sayfa: Ankara valiliğinden Kürtçe müzik cinayeti iddialarını yalandı
01.06.2020 11:16 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:16

Ankara Valiliği, Kürtçe müzik dinlediği iddiasıyla bir kişinin öldürüldüğü iddialarını yalandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 31 Mayıs 2020 Pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen, bıçakla adam öldürülmesi olayıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden kasıtlı ve yanlış iddiaların paylaşıldığı müşahede edilmesi nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek şöyle denildi:

"İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır. Maktulün arkadaşı B.A. alınan ilk ifadesinde olayın bu şekilde başladığını belirtmektedir. Diğer yandan olayla ilgili şüpheliler derhal gözaltına alınarak gerekli adli süreç cumhuriyet savcılığı talimatları doğrultusunda detaylı bir şekilde sürdürülmektedir. Konunun başka mecralara çekilerek tahrik unsuru olarak kullanılmasının iyi niyetten uzak olduğu aşikardır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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