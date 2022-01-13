Başkent'te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı - Haberler
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Başkent'te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Başkent'te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 Irak uyruklu şahıs yakalandı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 Irak uyruklu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Irak'ta yaşadıkları süre içerisinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve halen çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yakalanan 9 Irak uyruklu şahıs, sınır dışı edilmek üzere Ankara Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - ANKARA

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