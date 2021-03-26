Son dakika 3. sayfa: Ankara'da DAEŞ terör örgütü üyesi 22 terörist yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Başkent'te terör örgütü DAEŞ'in çatışma bölgeleriyle bağlantılı faaliyet gösterdiği tespit edilen 26 Irak uyruklu teröristin 22'si yakalanarak gözaltına alındı.

Başkent'te terör örgütü DAEŞ'in çatışma bölgeleriyle bağlantılı faaliyet gösterdiği tespit edilen 26 Irak uyruklu teröristin 22'si yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, terör örgütü DAEŞ'in çatışma bölgeleri ile bağlantısı olan 26 teröristi tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri operasyon ile Irak uyruklu olduğu öğrenilen 22 teröristi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 4 teröristin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı