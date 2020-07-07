Son dakika 3. sayfa: Alevler arasında kalan 2 kardeş ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: Alevler arasında kalan 2 kardeş ağır yaralandı

Son dakika habere göre Adıyaman'da, bir evde meydana gelen yangında alevler arasında kalan 2 kardeş ağır yaralandı.

Son dakika 3. sayfa: Alevler arasında kalan 2 kardeş ağır yaralandı
07.07.2020 10:13 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:40

Adıyaman'da, bir evde meydana gelen yangında alevler arasında kalan 2 kardeş ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi 1857 Sokak içerisinde ikamet eden Mustafa Aldak'a ait ikametin oturma odasında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Meydana gelen yangın esnasında odada bulunan 5 yaşındaki Fatma Yaren Aldak ile 2 yaşındaki Ahmet Aldak alevler arasında kaldı. Yangını fark eden ikamet sakinleriyle komşular, her iki çocuğu alevler arasından aldı. Yakınları tarafından alevler arasından alınan ve üzerindeki kıyafetleri cayır cayır yanan Fatma Yaren Aldak, ailesi tarafından üzerine su dökülerek söndürüldü. 2 Yaşındaki Ahmet Aldak ise dumandan etkilendi. Her iki kardeş olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan her iki kardeşin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda ikamette çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor Haber
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi Haber
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi Haber
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü Haber
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti Haber
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Çiftçiler, Güney Amerika kökenli 'su maymunu' yüzünden dertli Haber
Çiftçiler, Güney Amerika kökenli "su maymunu" yüzünden dertli
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için 'makarna' gibi şifreli kelimeler kullanmış
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Kıyma ve kırmızı ette mide bulandıran bu hilelere dikkat!
Kıyma ve kırmızı ette mide bulandıran bu hilelere dikkat!
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 393,1 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 393,1 liradan işlem görüyor
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Esra Albayrak Halife Hafter Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Davran Mabel Matiz Bülent Ersoy Gonca Vuslateri
Spor Tamer Tuna Ali Palabıyık Sergen Yalçın Serdar Gürler Henry Onyekuru
Daha Fazla Su Çocuk Bodrum Temmuz
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Alevler arasında kalan 2 kardeş ağır yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 11:20:04. #1.15#
title