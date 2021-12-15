Son dakika 3. sayfa: Alaçam'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

SAMSUN (İHA) - Samsun Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ile Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Karahüseyinli İlk ve Ortaokulunda öğrencilere "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında eğitim verildi.

Karahüseyinli İlk ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından karşıdan karşıya geçiş kuralları, trafik kurallarının önemi, yayaların uyması gereken kurallar, bisiklet sürme kuralları, emniyet kemerinin önemi, okul servis araçları içerisinde uyulması gereken kurallar ve hareket tarzı ile ilgili trafik eğitim semineri verildi.

Karahüseyinli İlk ve Ortaokulu Müdürü Bayram Bircan, "Öğrencilerimiz trafik kurallarını trafik jandarma ağabeylerinden öğrendiler. Unutamayacakları oldukça eğitici bir zaman geçirdiler. Böylesine güzel bir projede emeği geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekibine okulumuz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz" dedi. - SAMSUN

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