Son dakika 3. sayfa: Aksaray Jandarmadan köy evine kenevir operasyonu
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Son dakika 3. sayfa: Aksaray Jandarmadan köy evine kenevir operasyonu

Son dakika 3. sayfa: Aksaray Jandarmadan köy evine kenevir operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Aksaray'da köy evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bahçede ekili 135 kök kenevir bitkisi ele geçirirken, evde yapılan aramada 1 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ve 200 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Aksaray'da köy evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bahçede ekili 135 kök kenevir bitkisi ele geçirirken, evde yapılan aramada 1 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ve 200 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Aksaray'da kent genelinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Yuva Köyünde bir şahsın kenevir maddesi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Yapılan titiz çalışmalarla teknik ve fiziksel takip yaparak yeterli delil ve bulgulara ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon içi düğmeye bastı. Köy evine yapılan operasyonda bahçede ekili 135 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, evde yapılan aramada ise 1 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ile 200 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A.D. gözaltına alınırken sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken jandarmada yapılan yazılı açıklamada, "Gençlerimizi zehir tacirlerinden korumak amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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