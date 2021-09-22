Son dakika 3. sayfa: Aksaray'da kaçak tütün ve sigara operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Aksaray'da kaçak tütün ve sigara operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Aksaray'da kaçak tütün ve sigara operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Aksaray'da bir iş yerine gerçekleştirilen operasyonda kaçak sigara, kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçirildi.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da bir iş yerine gerçekleştirilen operasyonda kaçak sigara, kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde kaçak tütün ve kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iş yerini teknik ve fiziksel takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda iş yeri işletmecisi A.Ü. (24) gözaltına alınırken iş yerinde yapılan aramalarda 9 bin adet bandrolsüz makaron, 900 adet kaçak sigara, 18 kilo 675 gram açık nargile tütünü 59 adet bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Meral Akşener Murat Kurum Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Lionel Messi Ali Palabıyık Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Amelia Hamlin Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika 3. sayfa: Aksaray'da kaçak tütün ve sigara operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 11:59:08. #1.12#