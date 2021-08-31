Son dakika 3. sayfa: Akhisar'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika 3. sayfa: Akhisar'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika 3. sayfa: Akhisar'daki orman yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını anında müdahale ile daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını anında müdahale ile daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Akhisar'ın kırsal Bünyaniosmaniye Mahallesi ormanlık alanda çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, 3 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri, 3 dozer sevk edildi. Bünyanosmaniye Mahallesi'ndeki, ormanlık alanda bugün saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yanan alanlarda soğutma çalışması başlatıldı. - MANİSA

Son dakika 3. sayfa: Akhisar'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika 3. sayfa: Akhisar'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika 3. sayfa: Akhisar'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika 3. sayfa: Akhisar'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika 3. sayfa: Akhisar'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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