Son dakika 3. sayfa: Akhisar'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi: Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını anında müdahale ile daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını anında müdahale ile daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.
Akhisar'ın kırsal Bünyaniosmaniye Mahallesi ormanlık alanda çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, 3 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri, 3 dozer sevk edildi. Bünyanosmaniye Mahallesi'ndeki, ormanlık alanda bugün saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yanan alanlarda soğutma çalışması başlatıldı. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı