Son dakika 3. sayfa: AHENK Projesi kapsamında polis, öğrencilerle bir araya geliyor

ANTALYA (İHA) - Antalya'da polis ekipleri, AHENK Projesi kapsamında okul ziyaretleri ve okullarda bilgilendirme çalışmaları yapıyor. "Önlemek tedavi etmekten daha iyidir" anlayışıyla hareket eden ekipler, çocukların suça sürüklenmemesi, suçtan zarar görmemesi, topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılması amacıyla projelerini yürütüyor.

Bu kapsamda, 2 Kasım Salı günü Kepez İlçesi, Baraj Mahallesinde bulunan Baraj İlkokulu öğrencileri ile buluşan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, "Polislik Meslek Tanıtımı, 112 Acil Çağrı Merkezi, Genel Güvenlik Tedbirleri" konularında eğitim verdi. Eğitim esnasında öğrencilere broşür ile birlikte bilgilendirme yapan polisler, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Öte yandan, "Güvenli Okullar Projesi" ve AHENK (Antalya Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma) Projesi kapsamında, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Çocuk Şube Müdürü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince 3 Kasım Çarşamba günü Kepez İlçesi Yeni Mahalle Hızır Reis Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Habipler Mahallesi Ahmet Coşgun Bulut Ortaokulu ziyaret edildi. Okul idarecileri ile eğitime nitelik kazandırma konusunda istişarede bulunularak, okulun güvenlik ile ilgili sorunları görüşülüp, talepleri dinlendi. - ANTALYA