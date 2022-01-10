Son dakika 3. sayfa: Ağrı'da elektrik dükkanında yangın - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Ağrı'da elektrik dükkanında yangın

Son dakika 3. sayfa: Ağrı'da elektrik dükkanında yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ağrı'da bir elektrik dükkanında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da bir elektrik dükkanında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın en işlek caddelerinden bir olan Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir elektrik dükkanında saat 04.00 sıralarında elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun uğraşlar sonucunda yangını güçlükle kontrol altına alırken, işyerinde büyük hasar meydana geldi. - AĞRI

Son dakika 3. sayfa: Ağrı'da elektrik dükkanında yangın

Son dakika 3. sayfa: Ağrı'da elektrik dükkanında yangın

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