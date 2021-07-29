Son dakika 3. sayfa: Afyon'dan Manavgat yangınına destek

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangını için Afyonkarahisar'ın Şuhut Orman İşletme Şefliği başta olmak üzere bir çok ilçeden 16 kişilik 4 ekip de destek için bölgeye gitti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangını için Afyonkarahisar'ın Şuhut Orman İşletme Şefliği başta olmak üzere bir çok ilçeden 16 kişilik 4 ekip de destek için bölgeye gitti.

Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi çöplük yolunda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını devam ederken, yangına müdahale etmek amacı Türkiye'nin dört bir yanından olduğu gibi Şuhut'tan da bölgeye destek ekipler gitti. Şuhut Orman İşletme Şefliği başta olmak üzere farklı ilçelerden 16 kişiden oluşan 4 ekip dün itibari ile bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin bölgedeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı