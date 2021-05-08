Son dakika 3. sayfa: Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
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Son dakika 3. sayfa: Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Afganistan Faryab vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın güvenlik görevlilerini taşıyan aracın geçtiği sırada patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Afganistan Faryab vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın güvenlik görevlilerini taşıyan aracın geçtiği sırada patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Afganistan Faryab vilayetine bağlı Pashtun Kot ilçesinin Dahan-e Dara bölgesinde önceden yol kenarına döşenen bir bomba, güvenlik görevlilerini taşıyan aracın geçişi sırasında patladı. Faryab polisi sözcüsü Karim Yurish saldırıya yönelik yaptığı açıklamada, 3 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 3'ünün de yaralandığını bildirdi. Yurish, "Güvenlik mensuplarımız bölgede bulunan bir hidroelektrik barajını korumak için yola çıkmıştı" bilgisini paylaştı. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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