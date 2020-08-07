Son dakika 3. sayfa: AFAD ekipleri Beyrut'ta arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine devam ediyor
Son dakika 3. sayfa haberi... AFAD ekipleri Beyrut'ta arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine devam ediyor AFAD ekipleri Beyrut'ta arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine devam ediyor.
07.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 07.08.2020 17:26
AFAD ekipleri Beyrut'ta arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine devam ediyor
ANKARA - AFAD ekipleri Beyrut'ta arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Biz, mazlumların sesi, dünyada mazluma uzanan yardım eliyiz... AFAD ekiplerimiz, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine devam ediyorlar" denildi.
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Kaynak: İHA