Son dakika 3. sayfa: AFAD ekipleri Beyrut'ta arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine devam ediyor Son dakika 3. sayfa haberi... AFAD ekipleri Beyrut'ta arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine devam ediyor AFAD ekipleri Beyrut'ta arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine devam ediyor.

AFAD ekipleri Beyrut'ta arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine devam ediyor ANKARA - AFAD ekipleri Beyrut'ta arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Biz, mazlumların sesi, dünyada mazluma uzanan yardım eliyiz... AFAD ekiplerimiz, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine devam ediyorlar" denildi. Kaynak: İHA