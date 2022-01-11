Son dakika 3. sayfa: Adliye önündeki silahlı çatışmada gözaltı sayısı 16'ya yükseldi - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Adliye önündeki silahlı çatışmada gözaltı sayısı 16'ya yükseldi

Son dakika 3. sayfa: Adliye önündeki silahlı çatışmada gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da, dün adliye önünde 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da, dün adliye önünde 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde gözaltı sayısı 16'ya yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Olay, Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi üzerinde Adliye Sarayı önünde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı olan İ. ve K. ailesi fertleri arasında adliye çıkışında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile taraflar silahlarına davrandı. Olayda Gazali İ., Şaban İ., Hamit İ., Mehmet Emin İ. ve Emrah K. yaralanırken, yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların tedavileri devam ederken, olay sonrası 7 kişi gözaltına alındı. Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri olayla bağlantılı olduğu değerlendiren 9 kişiyi daha evlerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ederken, olayla ilgili inceleme ise sürüyor. - DİYARBAKIR

Son dakika 3. sayfa: Adliye önündeki silahlı çatışmada gözaltı sayısı 16'ya yükseldi

Son dakika 3. sayfa: Adliye önündeki silahlı çatışmada gözaltı sayısı 16'ya yükseldi

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