Son dakika 3. sayfa: Adana'da silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haberi: Adana'da aralarında husumet bulunan aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralandı.
Adana'da aralarında husumet bulunan aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralandı.
Merkez Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancanın kullandığı kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı