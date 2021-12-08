Son dakika 3. sayfa: Adam öldürme suçundan kesinleşmiş cezası bulunan kaçak yakalandı
Son dakika haberi... Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, 'adam öldürme' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan kişiyi yakaladı.
ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, 'adam öldürme' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan kişiyi yakaladı.
Alanya Asayiş Büro Amirliği görevlilerince ilçede aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Alanya Tosmur Mahallesinde 'adam öldürme' suçundan aranması olan ve toplamda 4 yıl 2 ay, hapis cezası olduğu tespit edilen R.Y. isimli zanlı yakalandı.
Zanlı işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ANTALYA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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