Son dakika 3. sayfa: Acıgöl'de 2 yıl 13 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Son dakika haberi... Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Acıgöl ilçesinde 2 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Acıgöl ilçesinde 2 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından Acıgöl ilçesinde vergi usul kanununa muhalefet suçundan 2 yıl 13 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.K. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen E.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı