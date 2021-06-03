Son dakika haberleri... ABD'de yurttan kaçan çocuklar pompalı tüfek ve kalaşnikofla polise ateş açtı
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Son dakika haberleri... ABD'de yurttan kaçan çocuklar pompalı tüfek ve kalaşnikofla polise ateş açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... ABD'nin Florida eyaletinde yurttan kaçarak bir eve giren iki çocuk, kalaşnikof ve pompalı tüfekle polise ateş açtı.

ABD'nin Florida eyaletinde yurttan kaçarak bir eve giren iki çocuk, kalaşnikof ve pompalı tüfekle polise ateş açtı. 35 dakika süren çatışmada polisin dikkati sayesinde ölen olmadı.

ABD'nin Florida eyaletinde yurttan kaçan 12 ve 14 yaşındaki iki çocuk, girdikleri evden aldıkları tüfeklerle uzun süre polisle çatıştı. Florida eyaletine bağlı Volusia'da 12 ve 14 yaşındaki 2 çocuk, kaldıkları yurttan bir görevliyi sopayla yaralayarak kaçtı. Olayın ardından polise haber verilirken, çocuklar ise izinsiz şekilde bir eve girdi. Yoldan geçen birinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Evin etrafını kuşatan polisler, içerideki çocuklara "teslim olun" çağrısında bulundu. Çocuklar ise polislerin çağrısına silahla karşılık verdi. 14 yaşındaki N.J., evden aldığı pompalı tüfekle, 12 yaşındaki T.O. ise AK-47 tipi kalaşnikofla polise ateş açtı. 35 dakika saat süren çatışma sonrası 14 yaşındaki çocuk yaralanarak teslim oldu. N.J. hastaneye kaldırılırken, 12 yaşındaki çocuk da kalaşnikofu bırakarak dışarı çıktı.

"POLİSİN DİKKATİ OLMASAYDI BİRİLERİ ÖLMÜŞ OLACAKTI"

Volusia County Şerif Ofisinden Mike Chitwood olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, iki çocuk tarafından kolluk kuvvetlerine sürekli ateş açıldığını belirtti. 35 yıldır polislikte hiç böyle bir şey yaşamadığını dile getiren Ghitwood, "Polisler bu gece gerilimi azaltmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve neredeyse 12 yaşındaki ve 14 yaşındaki çocukların karşısında hayatlarını kaybediyorlardı. Dikkatleri olmasaydı birileri ölmüş olacaktı" diye konuştu.

(İHA)

Son dakika haberleri... ABD'de yurttan kaçan çocuklar pompalı tüfek ve kalaşnikofla polise ateş açtı
Son dakika haberleri... ABD'de yurttan kaçan çocuklar pompalı tüfek ve kalaşnikofla polise ateş açtı
Son dakika haberleri... ABD'de yurttan kaçan çocuklar pompalı tüfek ve kalaşnikofla polise ateş açtı
Son dakika haberleri... ABD'de yurttan kaçan çocuklar pompalı tüfek ve kalaşnikofla polise ateş açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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