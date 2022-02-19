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Son dakika 3. sayfa: 9 yaşındaki Muhammed sünnet düğününde öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: 9 yaşındaki Muhammed sünnet düğününde öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tunceli'nin Pertek ilçesinde, sünnet düğünü olan 9 yaşındaki Muhammed Ali Arslan, arkadaşları ile oyun oynadığı sırada fenalaştı.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde, sünnet düğünü olan 9 yaşındaki Muhammed Ali Arslan, arkadaşları ile oyun oynadığı sırada fenalaştı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay Pertek ilçesine bağlı Konaklar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sünnet düğünü olan Muhammed Ali Arslan, arkadaşlarıyla evlerinin yakınında oyun oynarken birden fenalaşarak yere düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine ailesi tarafından otomobille Pertek Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammed'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Muhammed'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılırken ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı ifade edildi.

Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Muhammed Ali, oyunlar, Tunceli, 3. Sayfa, Haberler

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