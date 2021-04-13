5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
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5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iftara yakın saatlerde 5. kattan aşağıya düşen genç hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iftara yakın saatlerde 5. kattan aşağıya düşen genç hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi 1944 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner Zorba (30) isimli bir vatandaş, iftar vaktine yakın bir saatte 5 katlı bir binanın çatısından aşağıya düştü. Zorba'nın düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları tetkikler sonrasında şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine Zorba'nın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Ambulansa alınan şahsın yakınları, güçlükle sakinleştirildi. Zorba'nın düştüğü yere daha sonra olay yeri inceleme ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında, Zorba'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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