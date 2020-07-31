Son dakika 3. sayfa: 2543 metreden Cumhurbaşkanı'na bayram selamı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: 2543 metreden Cumhurbaşkanı'na bayram selamı

Son dakika haberleri... Uludağ'ın zirvesinde 2543 metre rakımda 55 yıldır çobanlık yapan Efe Dayı, hiç bir bayram şehre inmiyor.

Son dakika 3. sayfa: 2543 metreden Cumhurbaşkanı'na bayram selamı
31.07.2020 07:54 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:39

Uludağ'ın zirvesinde 2543 metre rakımda 55 yıldır çobanlık yapan Efe Dayı, hiç bir bayram şehre inmiyor. Derede banyo yapıp koyunlarının yanına yaptığı kulübede kalan 65 yaşındaki çoban, Türkiye gündemini el radyosundan takip ediyor. Korona virüsten, Ayasoyfa'ya, Türkiye'nin otomobili TOGG'a kadar pek çok konuya hakim Efe dayı, Zirveden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenip bayramını kutladı.

Aslen Orta Asya Türk'ü olan Efe Gülbak, doğduğundan bu yana hayvanlarla iç içe yaşıyor. 1O yaşından itibaren babasından miras kalan Peygamberlik mesleği dediği çok sevdiği çobanlığı icra eden Efe Gülbak, 55 yıldır dağda koyun bakıyor.

Uludağ'ın eteklerindeki Mürseller köyünden ilk baharla birlikte koyunlarını alarak Uludağ'ın buz gibi pınarlarının aktığı Yedi Göller Mevkiine gelen Gülbak, kışa kadar burada hayvanları ile birlikte kalıyor. Yaklaşan kurban bayramı öncesi yetiştirdiği tüm kurbanlıkları aylar öncesinden alıcı bulan Efe dayı geri kalan zamanda koyunlardan sağdığı sütü ve bu sütten mayaladığı yoğurdu satarak geçimini sağlıyor.

55 yıldır bayramlarda bile şehir merkezine inmeyen Efe Gülbak, derelerde banyo yapıp koyunlarının yanında yaptığı kulübede yatıp kalkıyor. 2543 metre zirveyi karış karış bilen ve her yere yürüyerek giden Gülbak, 55 yıllık dağ hayatını şu şekilde anlatıyor:

"Bugünümüze şükürler olsun. 55 yıldır koyun bakıyorum. Kayıp olanların bulunmasına yardımcı oluyorum. Bir keresinde gözümün önünde uçak düştü uçağın bulunmasına yardımcı oldum. Yalnız yaşıyorum. Bayramda da buradayım Allah nice bayramlara çıkarsın. Devletimize, askerimize. polisimize, ormancılarımıza güç kuvvet versin. Bu halimize bin şükür. Peygamber mesleği, bunu yapmaya mecburum"

Cumhurbaşkanına selam

2543 metrelik Uludağ'ın zirvesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam edip bayramını kutlayan Efe Gülbak, "Cumhurbaşkanımız çok değerli bir adam. Hayvancılarımızı, bizim gibi yaşlıları çok mutlu etti, bayramı kutlu olsun, Allah nice bayramlara kavuştursun onu" dedi.

Türkiye gündemi ile yakından ilgilendiğini, bütün anlık olayları el radyosundan takip ettiğini belirten 65 yaşındaki çoban, korona virüsten, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'a kadar bir çok konu hakkında yorum yapıyor. Korona virüsten korunmak için sık sık ellerini yıkadığını belirten Efe Gülbak, virüs bulaşacağı kişiyi bilir, benimle işi olmaz. Ben sürekli ellerimi başımı yıkıyorum. 5 vakit abdest alıyorum. Sigara alkol kullanmıyorum. Burası çayır çimen, doğa güzel, su bol. Şehirde her türlü hastalık olur, ama burada olmaz" diye konuştu. - BURSA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti 3. Sayfa
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Magazin
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi Güncel
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Son Dakika: Komuta kademesi bayram sabahını Edirne'de karşıladı Güncel
Son Dakika: Komuta kademesi bayram sabahını Edirne'de karşıladı
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak Magazin
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu Güncel
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Bakan Albayrak'ın açıkladığı KDV indirimlerinin detayları netleşti
Bakan Albayrak'ın açıkladığı KDV indirimlerinin detayları netleşti
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde kıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde kıldı
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı
Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Özgür Özel Tuma Çelik Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Beyonce Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Nebahat Çehre
Spor İrfan Buz Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Bursa Bayram Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: 2543 metreden Cumhurbaşkanı'na bayram selamı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 09:16:08. #1.15#
title