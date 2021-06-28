Son dakika 3. sayfa: 25 zehir taciri gözaltına alındı
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Son dakika 3. sayfa: 25 zehir taciri gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa: 25 zehir taciri gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 25 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 25 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 25 şüpheli gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Son dakika 3. sayfa: 25 zehir taciri gözaltına alındı
Son dakika 3. sayfa: 25 zehir taciri gözaltına alındı
Son dakika 3. sayfa: 25 zehir taciri gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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